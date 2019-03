Désintox. Hong Kong : un « Monster Building » pas si monstrueux

« Un immeuble de Hong Kong en Chine, photographié de l’intérieur », assure cette page Facebook, qui relaie des photos et des images de destination de voyages. En fait, il s’agit d’un montage. Et la réalité est (un peu) moins impressionnante. Il existe bien une arrière-cour d’immeuble, à Hong Kong, dans le quartier de Quarry-Bay, où des dizaines de petits balconnets s’entassent. L’ensemble est appelé « Monster building », « le bâtiment monstrueux ».

Or, depuis le début du mois de février, un photomontage du Monster building circule en ligne. Le bâtiment a été répliqué plusieurs fois, ce qui donne l’impression qu’il est encore plus haut qu’il ne l’est en réalité. Avant cette page Facebook francophone, le montage a été partagé par un compte Twitter hispanophone, une page Facebook indienne qui reprend un post aux 20 000 partages de la page Architecture & Design, par un internaute turc sur Twitter, par une page Facebook anglophone de photographie, sur le site de partage d’images humoristiques 9GAG, et ainsi de suite. Dans ces différentes publications, il n’est pas toujours clairement mentionné l’origine du photomontage. La page Facebook française écrit d’ailleurs que son auteur est « inconnu ». Il n’est surtout même pas toujours clairement précisé qu’il s’agit d’un montage, et de nombreux internautes semblent tenir la photo pour vraie.

Désintox est remonté jusqu’à la première personne qui a publié l’image. Ce cliché modifié du Monster building a été réalisé par un photographe parcourant l’Asie et basé à Seattle. Il a partagé le photomontage sur le réseau social Instagram, le 3 février. Une lecture attentive de la légende permet de déceler un hashtag parmi deux dizaines d’autres : « photoshop ». Manifestement, tout le monde ne l’avait pas remarqué. Et en moins d’un mois, l’image est devenue virale...

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxLiberation/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/