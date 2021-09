Gares géantes, constructions à grande vitesse : la folie du chemin de fer en Chine

Xiong'An est une gare flambant neuve, le nouveau joyau du chemin de fer chinois, à l'est du pays. Un chauffeur de taxi a vu au fil des années le paysage se transformer. "Avant ici, c'était un village décrépit où vivaient 700 habitants, seulement des agriculteurs", explique ce natif du village qui a été rasé. Il emprunte désormais des avenues qui étaient autrefois des champs. Une ville va être construite autour de cette nouvelle gare. Elle pourra accueillir plus d'un million d'habitants avant 2035. "Seule la Chine peut faire ça en si peu de temps", lance le conducteur.

Le plus grand réseau de trains à grande vitesse du monde

La construction de cette gare gigantesque, grande comme 66 terrains de football, a débuté en décembre 2018. Il s'agit de la plus grande gare d'Asie, construite au milieu de nulle part. Le réseau de trains à grande vitesse chinois est aussi le plus grand au monde, avec 40 000 kilomètres de chemin de fer et 500 gares dédiées.