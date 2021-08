Fleuves du monde : l’Indus, un fleuve sacré, mais en danger

La série du 20 Heures consacrée aux plus beaux fleuves de la planète vous fait découvrir l’Indus, qui sillonne la Chine, l'Inde et le Pakistan. Vénéré par les hindouistes, il abrite des espèces de poissons rarissimes.

L’Indus prend sa source en plein territoire himalayen, là où culminent les plus hauts sommets du monde. Après avoir traversé la Chine, puis l’Inde, le fleuve trace son chemin dans le nord du Pakistan et porte avec lui un pêcheur au filet. "Je suis tellement heureux de vivre ici, tout près de ce fleuve qui descend tout droit de l’Himalaya. Des gens viennent de loin pour voir ça et, moi, j’ai la chance d’être ici, je suis béni", explique Gulham Hassan.



Un mode de vie fragilisé par la pollution

Long de 3 200 km, l’Indus nourrit les hommes depuis des millénaires. Tout au long de son cours, il a rendu les terres qu’il traverse fertiles. Précieux, il aimante aussi les chercheurs d’or. Tous les jours, des orpailleurs fouillent dans l’espoir de trouver des pépites. Les meilleurs jours, ils peuvent trouver l’équivalent de 70 euros d’or. Une fortune ici. Source de vie, l’Indus est également le berceau d’une des civilisations les plus anciennes de la planète. Une ethnie de pêcheurs qui vit sur l’eau descend de cette civilisation, dont le mode de vie est fragilisé par la pollution.