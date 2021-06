Chine : l'impressionnante cascade de Hukou, sur le fleuve Jaune

Le "13 Heures" vous fait découvrir les plus belles cascades au monde, cette semaine. Les équipes de France 2 s'intéressent lundi à un joyau de la Chine, la cascade de Hukou.

La particularité de la cascade de Hukou, en Chine, est la couleur de ses eaux jaunâtres, mais aussi sa puissance. Le fleuve Jaune, large de 300 mètres, se jette soudainement dans une gorge étroite et profonde de 50 mètres de hauteur. "La couleur de l'eau est liée au limon, au sable et aux sédiments drainés par le fleuve Jaune durant des milliers d'années, elle est particulièrement opaque et boueuse", explique une guide touristique.

Différents visages selon les saisons

Pendant la saison des pluies, le fleuve gonfle et submerge les parois sur lesquelles marchent habituellement les visiteurs. Un photographe né près du fleuve fréquente cette cascade depuis douze ans, prenant les clichés les plus impressionnants de la cascade, effrayante en été ou immobile en hiver. "Cette chute est tellement belle, elle a différents visages selon les saisons, les heures de la journée, ce n'est jamais la même", estime l'artiste. Plus de 4 000 personnes visitent le site chaque jour.