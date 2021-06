Chine : le "J Hotel", hôtel le plus haut du monde, à Shanghai

C'est un hôtel très particulier qui a ouvert ses portes aux équipes de France Télévisions. Le "J Hotel" à Shanghai en Chine, est l'hôtel le plus haut du monde. Ses 165 chambres, sa piscine, son spa et son restaurant surplombent Shanghai. "Notre réception est à 470 mètres de haut, et le point culminant de l'hôtel, qui est le 120ème étage, est à 556 mètres de haut", explique Renée Wu, directrice des ventes et du marketing du "J Hotel".

632 mètres de haut, soit la deuxième plus haute tour au monde

La Tour de Shanghai, qui abrite l'hôtel, mesure 632 mètres de haut, faisant d'elle la deuxième plus haute tour du monde, après le Burj Khalifa, à Dubaï. Une nuit dans la plus belle suite de l'hôtel, à la vue imprenable, coûte la coquette somme de 8 660 euros. Le "J Hotel" appartient en partie à l'Etat chinois.