En images Chine : les réseaux sociaux illustrent une canicule et une sécheresse historiques

L'Europe n'est pas la seule zone du monde à subir la canicule et la sécheresse cet été. La Chine connaît la vague de chaleur la plus forte jamais enregistrée dans son histoire, tandis que l'état de sécheresse a été déclaré sur la moitié de son territoire.



Les vagues de chaleur ne sont pas inhabituelles en Chine mais, cet été, le pays de près de 10 millions de km2 fait face à des événements météorologiques à l'intensité anormale. De nombreux cours d'eau sont à sec et, tout comme en France, le manque d'eau met en danger les récoltes : 20% ont déjà été détruites. La croissance chinoise est menacée, certaines provinces comme le Sichuan ayant dû prendre des mesures pour économiser l'électricité, qui provient essentiellement des barrages hydrauliques.

Franceinfo revient en images sur la catastrophe climatique qui frappe le pays.

Une vague de chaleur inimaginable

"Beibei [ville de la municipalité de Chongquing] a atteint 45°C pendant deux jours consécutifs et certains endroits ne sont pas descendus sous les 34°C la nuit", a relaté le météorologue britannique Scott Duncan le 20 août sur Twitter. Quelques jours plus tard, mercredi 24 août, dans la province du Sichuan, à quelques centaines de kilomètres plus à l'est, la température a affiché 44°C. Le lendemain, le mercure est de nouveau monté à près de 42°C à Chongqing (Sud-Ouest).

Unimaginable heat in China



The longevity and intensity of the heatwave is hard to comprehend. Too many heat records to count, both day and night.



Beibei hit 45°C for two consecutive and some places not falling below 34°C at night.



The heat is ongoing... pic.twitter.com/pxWgaMDZQ0 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 20, 2022

La vague de chaleur qui frappe la Chine a contraint certaines usines à se mettre à l'arrêt. Le Sichuan a ordonné la fermeture de toutes les usines pendant six jours, du 15 au 20 août. L'électricité a également été rationnée dans la province. A Chengdu, capitale du Sichuan, les panneaux publicitaires et les illuminations sont éteints depuis le 16 août.

How severe is the drought in China’s Sichuan province?



“Hitting rock bottom” in some reservoirs



Power rationing continues due to +40C heatwave ️ and low hydro power output ⚡️ pic.twitter.com/8i9Cy1xnyF — Yan Qin (@YanQinyq) August 17, 2022

Le plus long fleuve d'Asie à sec

Le Yangtsé, plus grand fleuve d'Asie, avec 6 300 km de longueur et un débit moyen de 30 000 m3, est à sec. Une catastrophe pour les villes qui dépendent de cette source d'eau pour fonctionner. A Chongqing, aussi appelée "la ville-montagne", le Yangtsé rencontre son affluent, la rivière Jialing. Cette année, les deux cours d'eau sont au niveau le plus bas jamais enregistré.

#Yangtze tributary runs dry as severe drought hits #Chongqing, #China. The Jialing river is normally 70 meters deep and about 200 meters wide.

pic.twitter.com/3uWt0Yqw14 — Auron (@auron83591234) August 19, 2022

A Wuhan, capitale de la province de Hubei, au centre de la Chine, le Yangtsé a tellement reculé que les curieux s'aventurent à marcher sur le lit à sec du fleuve. L'occasion également d'échapper aux chaleurs accablantes en se baignant dans ce qui reste d'eau.

People walking on what would ordinarily be the bed of the Yangtze River at Wuhan. pic.twitter.com/AUQMAh3Xvx — Chris Courtney (@CJCourtneyWuhan) August 20, 2022

La plus grande réserve d'eau douce du pays réduite de moitié

"La sécheresse a dévoilé des motifs complexes, en forme d'arbre, cachés sous le lac Poyang", a tweeté lundi 22 août un officiel du gouvernement chinois. Derrière cet art de la nature, se cache une catastrophe pour la province de Jiangxi, au sud-est du pays.

Le lac Poyang, qui constitue la plus grande réserve d'eau douce du pays, a été réduit de moitié à cause de la sécheresse. Il s'étendait sur 183 km2, jeudi 24 août, pour une superficie moyenne de 344 km2 habituellement.

The largest freshwater lake in China (Poyang) shrinks to its smallest size in years due to the mega drought. “The lake's area was 183 square kilometres (73 square miles) Thursday, nearly half the average of 344 square kilometres recorded each year on this day since 1951.” pic.twitter.com/sIXNdQNjrA — Peter Dynes (@PGDynes) August 23, 2022

Situation similaire pour le lac Dongting, lui aussi asséché dans la province du Hunan. Sa superficie a drastiquement été réduite par rapport aux mesures faites en 2020 à la même époque.