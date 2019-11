DIRECT. Emmanuel Macron dresse le bilan de son voyage en Chine

Ce qu'il faut savoir

Après trois jours entre Shanghai et Pékin, l'opération séduction d'Emmanuel Macron en Chine prend fin mercredi 6 novembre. Pour la seconde visite officielle du président français, lui et son homologue Xi Jinping ont abordé les questions économiques et climatiques – ils ont d'ailleurs réaffirmé leur soutien à l' "irréversible" accord de Paris, deux jours après l'officialisation du retrait des Etats-Unis. De quoi prendre le contrepied de Donald Trump, engagé dans une guerre commerciale avec la seconde puissance économique du monde.

Un accueil chaleureux de la part de Xi Jinping. "Entre amis, on offre toujours le meilleur, surtout à un ami qui vient de loin. Il faut lui réserver l'accueil le plus amical et le plus chaleureux", avait insisté un haut responsable du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhu Jing, paraphrasant Confucius, à quelques jours de la rencontre. Visite des pavillons chinois et français à la Foire de Shanghai, dîner avec leurs épouses au jardin Yu – considéré comme l'un des plus beaux de Chine –, inauguration de l'antenne chinoise du Centre Pompidou : les deux chefs d'Etat ont particulièrement soigné leurs relations.

Des discussions axées sur les échanges économiques. Emmanuel Macron était l'invité d'honneur de la Foire aux importations de Shangai, rendez-vous annuel instauré par le régime communiste pour attester de sa volonté d'ouverture – d'autant plus important que l'économie chinoise marche au ralenti du fait des tensions commerciales avec Washington. Une importante délégations d'acteurs de l'économie française accompagnaient le président pour dynamiser les exportations tricolores vers la Chine. Mercredi, Pékin a annoncé 15 milliards de dollars avec la France, notamment dans les domaines de l'aéronautique et de l'agroalimentaire.

La question des droits de l'homme à la trappe. Avant la visite du président français en Chine, l'Elysée avait assuré qu'Emmanuel Macron aborderait "sans tabou", "dans un cadre respectueux et franc", les questions des droits de l'Homme - notamment la situation à Hong Kong et celle des Ouighours, minorité musulmane du Xinjiang envers qui le régime fait preuve d'une répression très violente. L'ONG Human Rights Watch a appelé Emmanuel Macron à faire pression sur son homologue chinois pour faire fermer les camps "d'éducation politique", dans lesquels seraient détenus plus d'un million de Ouighours. Mais avant même que le président français n'ait posé le pied à Pékin, la diplomatie chinoise l'invitait à ne pas se mêler des "affaires intérieures de la Chine".