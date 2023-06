En Chine, le chômage des jeunes explose depuis le Covid

Entre 2020 et 2023, quinze millions de nouveaux diplômés n’ont pas trouvé de travail. Une situation qui inquiète le gouvernement en raison des conséquences sociales.

L'économie chinoise confrontée à un phénomène nouveau : le chômage des jeunes. Les trois années de politique zéro Covid ont accéléré cette tendance nouvelle et depuis, le gouvernement chinois ne parvient pas à inverser la courbe.

Au mois d'avril, le taux de chômage des 16 -24 ans a atteint un nouveau record en dépassant les 20% de la population active, soit deux fois plus qu'en 2018 : entre 2020 et 2023, quinze millions de nouveaux diplômés n’ont ainsi pas trouvé de travail. Le nombre cumulé de jeunes chômeurs est d’environ 54 millions sur trois ans. Et selon une étude récente, non officielle, les chiffres seraient en réalité beaucoup plus élevés, constituant un risque social pour le régime communiste.

Des mois d'attente pour trouver un emploi

Sur les réseaux sociaux chinois, les jeunes diplômés partagent leur désillusion : des mois d'attente pour trouver un emploi à la sortie de l'université, souvent sans résultat. "Les chiffres devraient continuer à augmenter, explique cet économiste à l'Université du peuple à Pékin. La reprise de la croissance se fait attendre. De nombreux étudiants sont issus de la classe moyenne et pendant un certain temps, leurs parents peuvent subvenir à leurs besoins. Mais si les personnes d'âge moyen perdent également leur emploi, alors là, les choses iront mal."

La fin de l'année universitaire approche. Cet été, ce sont quinze millions de jeunes Chinois supplémentaires qui vont faire leur entrée sur le marché de l'emploi.