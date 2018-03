Emmanuel Macron en Inde : accord stratégique avec l'Inde

Le chef de l'État a confirmé, lors de sa première visite d'État en Inde, la volonté de la France d'affirmer son partenariat sur le plan économique et sur le plan stratégique dans la région, avec à la clé, un accord inédit. "C'est un accord de coopération militaire logistique qui permet à l'Inde d'accéder et d'utiliser les bases navales françaises dans l'Océan indien", explique la journaliste Samah Soula sur le plateau du 20 Heures. "Il y a l’Île de la Réunion, les Émirats Arabes Unis, et Djibouti ; ce sont des bases stratégiques essentielles pour l’Inde, qui cherche à contrer la montée en puissance de son grand rival, la Chine", poursuit-elle.

Stratégie du collier de perles

"La Chine, qui a justement construit très récemment une base militaire à Djibouti, en y positionnant 400 hommes. Cela fait partie de ce qu'on appelle la 'stratégie du collier de perles' : toutes ces petites perles relient toutes les bases navales de la Chine dans le sous-continent indien. Elles sont essentielles pour Pékin puisqu'elles lui permettent de sécuriser la trajectoire, son approvisionnement, notamment en matière de pétrole", précise la journaliste.

