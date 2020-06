Les deux canadiens accusés d'espionnage et détenus en Chine ont été inculpés

Le premier, Michael Spavor, est accusé d'avoir espionné des secrets nationaux et le second, Michael Kovrig, est accusé d'espionnage de secrets nationaux et de renseignements pour des entités hors de Chine.

Des manifestants portant des pancartes appelant à la libération de Michael Spavor et de Michael Kovrig, à Vancouver au Canada, le 6 mars 2019. (LINDSEY WASSON / REUTERS)