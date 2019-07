Désert de Gobi : les Chinois se soignent avec du sable

Les Chinois viennent dans le désert de Gobi pour se promener à dos de chameaux, pour l'admirer en ULM, ou s'y amuser en luge. Mais l'été quand les températures sont caniculaires, ils viennent aussi s'y soigner. C'est la dernière activité à la mode : on plante son parasol et on se recouvre de sable. Cela s'appelle de la sablothérapie ou bain de sable, une médecine douce et traditionnelle aux bienfaits multiples. 58°C au thermomètre dans le sable. L'effet de la chaleur permet d'éliminer les toxines, de soigner les rhumatismes et a même un effet exfoliant pour la peau.

Jusqu'à 3 000 personnes par jour

"Le sable contient des tas de micro-éléments et des minéraux. Avec l'effet de la chaleur en été, ça stimule la circulation du sang", explique le docteur Dilimulati Dilmurat. Tout de même déconseillée à ceux qui souffrent de problèmes cardiaques ou de problèmes de peau, la sablothérapie existe depuis la nuit des temps, mais de plus en plus de Chinois la redécouvrent dans le désert, jusqu'à 3 000 personnes par jour.

Le JT

Les autres sujets du JT