Un incident très inhabituel. Hu Jintao, ancien président chinois, a été escorté vers la sortie lors de la cérémonie de clôture du congrès du Parti communiste chinois (PCC), samedi 22 octobre, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ces faits n'ont été ni expliqués ni rapportés par les médias d'Etat chinois.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I