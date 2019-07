Chine : une énorme explosion dans une usine fait de "nombreux blessés" et au moins "deux disparus"

Des opérations de secours sont en cours, les blessés sont évacués vers les hôpitaux. On ignore encore s'il y a des morts. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Le bilan est encore incertain. Une énorme explosion a frappé vendredi 19 juillet une usine de gazéification dans le Henan, dans le centre-est de la Chine, brisant des vitres dans un rayon de trois kilomètres. "L'incident a fait de nombreux blessés" et "deux disparus", a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle, citant les autorités municipales.

La déflagration s'est produite vers 17h45 (9h45 GMT) dans un atelier de l'usine Henan Coal Gas (Group) située dans la localité de Yima, dans la ville de Sanmenxia, à environ 900 kilomètres au sud-ouest de Pékin, selon Chine nouvelle.

Elle a touché une unité de séparation de l'air de l'usine mais pas les zones des réservoirs de gaz, a précisé l'agence, citant une source auprès des autorités locales.

La télévision d'Etat CCTV a diffusé des vidéos montrant un énorme champignon de fumée gris, des vitres de bâtiments brisées, des débris jonchant le sol, des habitants paniqués et des médecins auprès de blessés tenant des mouchoirs sur leur tête en sang.



Les causes de l'explosion restent inconnues

"Les opérations de secours sont en cours et les blessés sont conduits dans les hôpitaux des environs. On ignore pour l'instant s'il y a des morts. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion", a précisé Chine nouvelle.

Une usine de gazéification permet généralement de convertir des matières carbonées ou organiques en gaz, utilisables ensuite pour la production d'électricité, de piles à combustible ou encore d'énergie.

Les explosions accidentelles surviennent régulièrement en Chine, généralement dans le secteur industriel.