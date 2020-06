Chine : un restaurant entièrement robotisé

Pour accueillir les premiers clients, voilà un robot humanoïde, à Shunde, en Chine. Pour prendre les commandes, une borne entièrement automatisée. Et pour servir les 200 plats à la carte, c’est encore un robot qui s’y colle. "Je suis venu pour goûter, je trouve que les plats sont plutôt bons", indique un client. 2 000 m², 600 couverts, ce n’est pas de la science-fiction, c’est le premier restaurant au monde piloté à 100 % par des robots. En cuisine, le Goldorak de la gastronomie.

Un robot cuisinier

Il connaît toutes les recettes par cœur, qu’il prépare en moins de 20 secondes. Sa productivité est imbattable, mais il doit tout au grand chef en chair et en os. "Ils se sont entraînés à faire les recettes des milliers de fois pour obtenir les grammages parfaits. On a étudié étape par étape les vidéos de cuisine des chefs étoilés et on les a enregistrés dans le cerveau des robots", indique Qiu Mi, responsable du groupe Qianxi Robots. Il y a moins de contacts humains c’est sûr, mais l’hygiène est irréprochable. En pleine épidémie de coronavirus, l’entreprise prévoit déjà d’ouvrir d’autres restaurants.

