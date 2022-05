Chine : un avion prend feu après une sortie de piste

Les images de l'incendie sont impressionnantes. Un avion de la compagnie chinoise Tibet Airlines est sorti de piste, jeudi 12 mai, avant de prendre feu à l'aéroport international de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, sans faire de morts, selon l'entreprise. L'ensemble des 113 passagers et neuf membres d'équipage ont été évacués et mis "en sûreté", a indiqué le transporteur. Une quarantaine de personnes, légèrement blessées, ont toutefois été conduites à l'hôpital, a précisé l'aéroport.

Une vidéo diffusée par la télévision publique CCTV montre un avion sur la piste et un violent feu faisant rage juste à côté, avec une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel.

A flight from China’s Chongqing to Tibet Autonomous Region’s capital Lhasa steered off the runway and caught fire at Chongqing Jiangbei International Airport today, CCTV reported. Videos on Weibo show several fire engines working to rescue the Tibet Airlines’ Airbus 319. pic.twitter.com/oQMNtJJeAe