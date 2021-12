Chine : retour de la méthode forte pour préserver les JO d’hiver contre la résurgence du Covid-19

G. Caron, C. Wang, A. Miguet

Alors que les JO d’hiver doivent se dérouler dans un mois et demi en Chine, les autorités serrent de nouveau la vis dans le pays. Une ville de 13 millions d’habitants est entièrement confinée.

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 seront cette année placés sous le signe de la pandémie de Covid-19. Ainsi, dans 43 jours les athlètes se succèderont dans les différents espaces du village olympique. Et pour y rentrer, ils devront porter le masque, se faire contrôler leur température et être testés au quotidien. "Les athlètes seront testés toutes les six heures, dès leur arrivée", explique Zhang Xiao Xia, membre de l’équipe médicale du village olympique. Aussi, en raison du rebond épidémique, il n’est pas exclu que les tribunes des stades restent vides.

Un confinement de trois semaines à Xi’an

Autre indicateur de la résurgence épidémique en Chine, la ville de Xi’an s’est barricadée pour trois semaines au moins à compter du jeudi 23 décembre. Le but des autorités est de contenir la propagation de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Ainsi, les écoles de la ville sont fermées, les événements sont annulés et les habitants sont ravitaillés en bas de leur immeuble. Officiellement, il y aurait 234 malades du coronavirus dans la ville qui a recours à un dépistage massif de sa population.