Chine : malgré une flambée des cas de Covid-19, le pays se rouvre au monde

C. Rigeade, A. Miguet, A. Morel, S. Kisiela, V. Lejeune

La Chine a décidé de se rouvrir au monde et d'abandonner ses mesures de protection drastiques contre le Covid-19, en dépit de l'explosion des cas dans le pays.

Arriver en Chine, être accueilli par du personnel en combinaison blanche et subir une quarantaine obligatoire : toutes ces étapes seront bientôt terminées. À partir du 8 janvier, un simple test PCR négatif suffira pour entrer sur le territoire. Trois ans après sa fermeture, la Chine se rouvre donc au monde. Pourtant, comme à Shanghai, les hôpitaux sont submergés. Les cas de Covid-19 explosent à nouveau depuis trois semaines.

Une augmentation du nombre de cas de pneumonie à cause du Covid-19

Des dizaines de patients sont entassés les uns à côté des autres. À Pékin, le nombre de lits a été doublé pour faire face à la flambée des contaminations. "On a vu une augmentation du nombre de patients atteints de pneumonie à cause du Covid-19. Au début, la plupart des patients avaient plus de 90 ans. Maintenant, leur âge est descendu autour de 75, 80 ans", explique Ling Lan, directrice adjointe de l'hôpital de l'amitié Chine-Japon. Les crématoriums sont par ailleurs débordés. Dans tout le pays, d'immenses files d'attente se forment devant les salons funéraires.