Chine : les Etats-Unis interdisent les importations de produits provenant du travail forcé des Ouïghours

Fermeté. Le président américain Joe Biden a signé jeudi 23 décembre une loi interdisant l'achat de produits qui seraient issus du travail forcé des Ouïghours en Chine. Le texte prévoit le bannissement de produits fabriqués en totalité ou en partie de la province chinoise du Xinjiang, à moins que les entreprises ne soient en mesure d'apporter la preuve que les produits n'ont pas été fabriqués avec du travail forcé. Il s'agit d'une première mondiale.

Today, I signed the bipartisan Uyghur Forced Labor Prevention Act. The United States will continue to use every tool at our disposal to ensure supply chains are free from the use of forced labor — including from Xinjiang and other parts of China. pic.twitter.com/kd4fk2CvmJ