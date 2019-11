Chine : le prix du porc fait bondir l'inflation au plus haut en près de huit ans

Le cheptel de porcs en Chine est décimé par une épidémie de peste porcine africaine apparue en août 2018 dans le nord-est du pays.

Cette situation pourrait perturber la filière française. Les prix du porc ont connu une nouvelle flambée en Chine (+101,3% sur un an après +69,3% au mois de septembre), a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS), samedi 9 novembre. En conséquence, l'inflation a atteint +3,8% en octobre en rythme annuel, soit son niveau le plus élevé depuis janvier 2012.

La flambée des prix du porc a entraîné un repli des consommateurs sur d'autres viandes. Le prix de la volaille a ainsi bondi de 66,8% sur un an le mois dernier, celui du boeuf de 20,4% et celui de l'agneau de 16,1%. Dans ce contexte, le gouvernement chinois s'est engagé à prendre des mesures pour stabiliser les prix de certains produits alimentaires de base et garantir leur approvisionnement, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle. Le Premier ministre Li Keqiang a notamment demandé d'accroître la production de volaille, de bœuf et de mouton et de puiser dans les réserves du pays pour freiner la flambée des prix, selon Chine nouvelle.

Le cheptel de porcs en Chine est décimé par une épidémie de peste porcine africaine. Apparu en août 2018 dans le nord-est du pays, le virus s'est propagé dans la plupart des régions. Officiellement, plus d'un million de porcs sont morts ou ont été abattus depuis le début de l'épidémie mais ce chiffre serait largement sous-estimé, selon plusieurs analystes.