Chine : le pays en émoi après l'annonce de la naissance de bébés génétiquement modifiés

L'annonce de la naissance de deux jumelles génétiquement modifiées a provoqué un véritable tollé en Chine. Quelles sont les réactions ? "Commentaires et réactions effrayés de toute part. C'est le sujet de conversation. Sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. 'Bébé' et 'génétiquement modifié' sont les mots les plus recherchés et partagés sur l'internet chinois. C'est un sujet d'inquiétude. Scientifiques, avocats : tout le monde y va de sa pétition contre 'cette folie'", indique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex sur place.

Une boîte de Pandore qu'il faut vite refermer

"Plusieurs enquêtes ont été lancées, avec ces questions : le docteur He Jankui l'a-t-il réellement fait, et avec quels financements, dans ce pays où c'est en principe interdit ? Comment a-t-il pu le faire dans ce pays où tout est généralement bien vissé, contrôlé ?", questionne-t-il. "Pour les autorités chinoises, en tout cas, la boîte de Pandore a été ouverte. Elle regrette que ce soit une boîte chinoise. Il est temps de vite la refermer. Il en va de l'image du pays", conclut le journaliste.

