Chine : le marché des enfants volés

En Chine, des parents réunis sur une place sont tous à la recherche de leurs enfants, disparus. Les photos de signalement sont souvent anciennes, mais ils ne perdent pas espoir. Il y aurait en Chine entre 70 000 et 200 000 enfants volés. La police veille et, chose extrêmement rare dans le pays, tolère ce rassemblement public. "Il y a un marché en Chine, les uns volent des enfants, les autres cherchent un enfant et n'hésitent pas à mettre le prix", explique Wang Ming Qing, père d'une fille volée. Pour lui, le miracle a eu lieu le 2 avril 2018.

Des milliers d'avis de recherche pour retrouver sa fille

En 1994, lors d'un moment d'inattention, sa fille de 3 ans est kidnappée par un inconnu dans la rue, en pleine journée. Pendant deux décennies, il a distribué des milliers d'avis de recherche. Il est même devenu chauffeur de taxi pour la chercher partout dans la ville. "J'ai mis vingt-quatre ans pour la retrouver alors qu'elle vivait à seulement vingt kilomètres de chez moi", explique-t-il. Aujourd'hui, ils ne se quittent plus. Les affaires de vols d'enfants qui finissent bien sont pourtant rares en Chine.

