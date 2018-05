Chine : la vitre du cockpit d'un avion explose en plein vol et force le pilote à atterrir en urgence

Vous avez peur de l'avion ? Imaginez ce qu'ont vécu les passagers de ce vol. Un Airbus A319 avec 128 personnes à son bord a dû atterrir en urgence, lundi 14 mai, en Chine, après l'explosion d'une vitre du cockpit qui a blessé le copilote. La gravité des blessures du copilote, qui a été à moitié aspiré à l'extérieur de l'appareil par la dépressurisation, n'est pas connue. Il a été blessé au visage et à la taille, et une hôtesse a été légèrement blessée pendant l'atterrissage, selon le communiqué de l'Administration de l'aviation civile chinoise.

Sichuan 3U8633 from Chongqing to Lhasa diverted to Chengdu. Lost one windshield at FL332. Descend to FL240 due to high terrain (@flightradar24 data). Cabin decomp. FCU failure and some parts sucked out. Landded safely with bust tires. One pilot and one cabin crew injured. pic.twitter.com/8aViRZoOE0