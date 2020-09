Chine : la vie de château du domaine viticole de Changyu

Loin des bords de la Loire ou du Bordelais, le majestueux château de Changyu s'élève à Yinchuan, dans le nord de la Chine. Ce domaine est la propriété du plus grand producteur de vin chinois, et qui dit vin... dit château. Alors le groupe Changyu a fait construire un édifice de 13 000 mètres carrés, pour 170 millions d'euros. Le groupe produit du vin en Chine depuis 1892. Le prix de ses bouteilles varie entre 10 et 200 euros.

Sixième producteur de vin au monde

Dans ce domaine viticole, tout est importé d'Europe. Les vignes sont plantées dans ce qui n'était encore qu'un désert il y a 20 ans. On y fait du merlot, mais aussi du riesling et surtout du cabernet sauvignon. "En 1892, Changyu a importé 100 cépages, explique Xinming Zhou, responsable de la vigne. Ces dix dernières années, on a importé de nouvelles vignes de France et d’Italie pour rendre nos cépages plus riches". La Chine est aujourd’hui le sixième producteur de vin au monde.

Le JT

Les autres sujets du JT