Chine : la police démantèle un réseau de faux Lego et saisit plusieurs centaines de milliers de jouets

Quatre personnes travaillant pour le fabricant Lepin ont été arrêtées. Lors d'une opération de police, plus de 630 000 jouets ont été saisis.

La police chinoise a démantelé un réseau accusé de contrefaçon de Lego vendus à travers le pays et saisi des jouets pour une valeur de quelque 30 millions de dollars, ont annoncé les autorités, vendredi 26 avril, sur le réseau social Weibo. La police a interpellé quatre personnes lors d'une descente mardi dans les locaux de Lepin, un fabricant chinois de jouets produisant des imitations de Lego à Shenzhen.

"En octobre, la police de Shanghai a découvert que les briques proposées par Lepin ressemblaient beaucoup à celles de Lego", explique le communiqué des forces de l'ordre. Les jouets étaient copiés de plans de Lego, fabriqués à Shenzhen puis vendus dans tout le pays. "Sur plus de 10 chaines de production, il y avait plus de 90 moules. [La police a saisi] quelque 630 000 jouets valant plus de 200 millions de yuans", soit environ 30 millions de dollars, précise le texte.

La police de Shangai a mis la main sur des briques et des boîtes très similaires à celles de Lego, mardi 23 avril à Shenzhen (Chine). (POLICE DE SHANGAI / WEIBO)

Des photos de la descente – postées sur des comptes officiels de la police – montrent des briques et des boites très similaires à celles du géant danois du jouet. Des ensembles du nouveau "Lego Movie 2" étaient ainsi commercialisés sous le nom "The Lepin Bricks 2".

La propriété intellectuelle mal respectée en Chine

Les produits contrefaits pourraient poser des problèmes de sécurité pour leurs utilisateurs, a déclaré Robin Smith, vice-président de Lego pour la Chine, l'Asie et le Pacifique, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle (en anglais). Lego a ouvert en février un magasin principal à Pékin, offrant des répliques de la Cité Interdite en briquettes, et a deux autres boutiques à Shanghai.

La police dit avoir découvert plus de 90 moules et saisi 630 000 jouets pour une valeur totale de 30 millions de dollars environ (26,8 millions d'euros). (POLICE DE SHANGAI / WEIBO)

Les compagnies étrangères se plaignent depuis longtemps de l'application peu rigoureuse de la loi sur la propriété intellectuelle en Chine, où les contrefaçons sont omniprésentes. Pour tenter de mettre un terme à sa guerre commerciale avec les Etats-Unis, Pékin a promis de sévir contre les infractions à cette loi.

Les imitations sont monnaie courante dans un marché attentif aux prix : un petit ensemble de Lepin sur le thème de la ville est vendu trois dollars alors que ceux de Lego ne commencent qu'à 15. Samedi après-midi, ces imitations étaient encore en vente sur le site de commerce en ligne Taobao.