Chine : la chaussée s'effondre sous un bus

C'est la fin d'après-midi à Xining, dans le nord de la Chine. Sur cette image de vidéosurveillance, des passagers montent dans le bus, quand, soudain, le sol s'effondre et engloutit le véhicule. Un trou de 10 mètres de profondeur vient de se former dans le bitume. L'autobus bascule à la verticale. Des passants tentent de venir en aide aux victimes, avant d'être avalés, eux aussi.

Six morts, quatre disparus

Quelques secondes plus tard, une explosion retentit. Rapidement, plus de 1 000 secouristes tentent de sortir les passagers du trou, sous les yeux des témoins. "On a vu la police et la foule en train de commencer l'opération de secours. Les policiers ont brisé la vitre arrière et ont réussi à extraire cinq passagers, dont le chauffeur. Les cinq autres passagers ont aussi été sortis", explique Haibin Liu. L'accident a fait six morts et 16 blessés. Quatre personnes sont portées disparues.

Le JT

Les autres sujets du JT