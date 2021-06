Chine : des éléphants se promènent en ville

Dans la province du Yunnan, en Chine, une quinzaine d'éléphants d'Asie se sont aventurés, la nuit, dans les quartiers d'habitation. Filmés par des caméras de vidéosurveillance, ils ont même pénétré dans les jardins. Ce comportement est totalement inhabituel pour cet animal sauvage. Les éléphants sont désormais proches de très grandes villes. Alors, pour éviter tout incident, les autorités ont coupé les routes.

Un périple de plus de 500 kilomètres

Le périple des pachydermes dans le sud de la Chine a commencé il y a plus d'un mois. Ils ont parcouru 500 kilomètres, causant plus de 900 000 euros de dégâts sur leur chemin. "C'est la première fois de l'histoire que l'on voit une telle situation. Tout le monde s'interroge sur les raisons. On ne peut qu'observer et étudier encore plus", explique Shen Qingzhong, de l'institut d'écologie de la réserve naturelle du Xishuangbanna. Ces éléphants sont partis d'une zone protégée dans le sud du pays. 300 éléphants vivent dans cette province chinoise.