Chine : ce que l'on sait des inondations qui ont fait au moins 20 morts dans le sud-est et le nord du pays

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine depuis vendredi avec des pluies diluviennes. Le bilan humain ne cesse d'augmenter et les autorités redoutent des dizaines de morts, malgré le sauvetage de plusieurs personnes.

Des pluies diluviennes. Les inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait une vingtaine de morts et une dizaine de disparus dans la capitale chinoise, a annoncé, mardi 1er août, la chaîne de télévision d'Etat, CCTV. Ces fortes pluies sont une conséquence du typhon Doksuri, qui a fait au moins six morts aux Philippines. Il a perdu un peu de sa puissance et, devenu tempête tropicale, balaie le nord de la Chine depuis vendredi. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Pékin au cours du week-end. Franceinfo résume ce que l'on sait de ces intempéries meurtrières.

Au moins 20 morts et 19 disparus

Dans la capitale, un premier bilan a fait état de deux morts mais il s'est très rapidement alourdi. Au moins 11 personnes sont mortes à Pékin, en alerte rouge depuis samedi, selon le bilan annoncé mardi à la CCTV, le média d'Etat. "Tout doit être fait pour trouver et sauver les personnes portées disparues ou prises au piège", a souligné, mardi, sur CCTV, le président chinois Xi Jinping. Les autorités locales "doivent mener à bien les soins aux personnes blessées" ainsi que "reloger les personnes touchées, réparer rapidement les infrastructures de transport, de communication et d'électricité endommagées", a-t-il ajouté.

Au total, le bilan humain est de 20 morts et 19 disparus. Parmi les défunts figure notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. D'abord portés disparus, quatre secouristes professionnels d'une organisation non gouvernementale, tombés à l'eau, ont pu être localisés vivants.

Dans la province du Hebei, voisine de la capitale, au moins neuf personnes sont mortes et six disparues, toujours selon CCTV. Une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le correspondant de France Télévisions en Chine montre 11 personnes qui attendent les secours, alors qu'elles sont sur le point d'être submergées, au 2e étage d'une usine de verre à Zhuozhou, dans la province du Hebei. Le Shanghai Daily précise qu'elles sont restées bloquées pendant près de 15 heures.

Des zones rurales à l'ouest de la capitale très touchées

Environ 150 000 foyers du district semi-montagneux de Mentougou, à l'ouest de la capitale, n'ont plus accès à l'eau courante et les autorités y ont dépêché 45 camions-citernes pour assurer un approvisionnement d'urgence, a précisé, mardi, le Quotidien de Pékin, un journal officiel.

Les districts montagneux de l'ouest de la capitale sont les plus touchés. "Des graves dégâts des eaux ont notamment provoqué le blocage de trois trains en transit et le blocage total de la circulation routière dans certaines zones", a souligné la chaîne CCTV.

Les médias chinois ont publié lundi des images de scènes chaotiques dans des trains à grande vitesse. Certains sont restés bloqués sur les voies pendant 30 heures, avec des passagers qui se plaignaient d'être à court de nourriture et d'eau. Un groupe de 26 militaires, aidé de quatre hélicoptères, leur a acheminé, mardi matin, nourriture, eau, couvertures ou encore vêtements de pluie, selon CCTV.

Depuis samedi soir, Pékin est en alerte rouge en raison de ces pluies diluviennes. La capitale chinoise et une grande partie de sa banlieue présentent "un risque élevé concernant des effondrements, des glissements de terrain et des coulées de boue", selon l'alerte des autorités. De fait, dimanche, une rue devant un centre commercial s'est écroulée sous l'effet de ces pluies torrentielles, comme le montre une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok.

Au milieu des inondations, un pompier a fabriqué un "bateau" de fortune à l'aide d'un panier et d'une bassine pour transporter en toute sécurité un bébé.

Lundi matin, les rues étaient plus calmes que d'habitude, car de nombreux habitants ont suivi les recommandations officielles pour travailler à domicile. Seules quelques personnes bravent les flaques d'eau sur les pistes cyclables, très encombrées en temps normal.

La Chine traversée par des conditions météo extrêmes

Le bilan n'est pas définitif et peut encore s'alourdir. Selon des experts chinois cités par les médias, les actuelles pluies diluviennes pourraient provoquer des inondations encore plus graves qu'en juillet 2012 à Pékin, lorsque 79 personnes avaient été tuées et des dizaines de milliers évacuées. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet.

Un répit pourrait intervenir, mais il pourrait être de courte durée, car la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche de la côte est du pays. La Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures record cet été. Des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique. Ainsi, début juillet, Pékin et sa région avaient vu le thermomètre grimper localement au-delà de 40°C.