Chine : au moins 11 personnes sont mortes dans les pluies torrentielles à Pékin

Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait au moins 11 morts et 27 disparus dans la capitale chinoise, a annoncé, mardi 1ᵉʳ août, un média d'Etat. Parmi les morts figurent notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. Par ailleurs, quatre secouristes professionnels d'une organisation non gouvernementale, tombés à l'eau, font partie des personnes disparues.

Le précédent bilan faisait état de deux morts dans le district semi-montagneux de Mentougou, l'un des principaux touchés. Environ 150 000 foyers de ce district n'ont d'ailleurs plus accès à l'eau courante et les autorités y ont dépêché 45 camions-citernes pour assurer un approvisionnement d'urgence, informe mardi Le Quotidien de Pékin, un journal officiel.

Arrivée d'un nouveau typhon

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian après avoir frappé les Philippines voisines. Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur la région de Pékin samedi. En 40 heures seulement, la capitale a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet.

Les précipitations devraient sensiblement faiblir mardi, selon les services météorologiques. Mais le répit pourrait être de courte durée, car la Chine se prépare à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche des côtes est du pays.

Le pays connaît des conditions météorologiques extrêmes et des températures record cet été, des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique. Selon des experts chinois cités par les médias, les actuelles pluies diluviennes pourraient provoquer des inondations encore plus graves qu'en juillet 2012 à Pékin, lorsque 79 personnes avaient été tuées et des dizaines de milliers évacuées.