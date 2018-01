Chine : 32 personnes disparues après une collision entre un tanker et un navire de fret

Trente-deux personnes, dont trente Iraniens, sont portées disparues après une collision en mer de Chine orientale entre un navire de fret et un tanker, annonce le ministère des Transports chinois, dimanche 7 janvier. Après le choc entre les deux navires, le tanker "a entièrement pris feu" avec 136 000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord.

Son équipage de 32 personnes, comptant 30 Iraniens et deux Bangladais, est toujours introuvable malgré les opérations de secours, selon le communiqué du ministère. L'incendie se poursuit toujours sur le navire, qui reste encore à flot. Des traces d'hydrocarbure sont visibles à la surface de l'eau, vers 2 heures du matin (heure française).

L'accident est intervenu à environ 160 milles nautiques (300 kilomètres) à l'est de l'embouchure du fleuve Yang-Tsé, laquelle se trouve non loin de Shanghai, dans l'est de la Chine. Des images diffusées par la télévision d'Etat CCTV et d'autres médias, dont China Global Television, montrent le navire en proie à un intense brasier, dominé par d'épaisses volutes de fumée noire.

