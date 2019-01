"Bébés OGM" : une deuxième femme enceinte en Chine

La naissance de deux jumelles "génétiquement modifiées" en novembre dernier avait déjà provoqué un tollé international.

Une deuxième femme est enceinte à la suite de l'expérimentation du chercheur chinois qui prétend avoir créé les premiers "bébés génétiquement modifiés", ont confirmé lundi 22 janvier les autorités chinoises, ajoutant que le scientifique allait être visé par une enquête policière. La mère en est vraisemblablement à 12-14 semaines de grossesse, selon un médecin américain en contact avec le chercheur.

Huit couples volontaires

He Jiankui avait provoqué un tollé dans la communauté scientifique mondiale en novembre 2018 en annonçant la naissance de deux jumelles dont l'ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Selon les résultats d'une enquête menée par le gouvernement provincial du Guangdong (sud), He Jiankui a "produit de faux documents d'évaluation éthique", a mis sur pied "à titre privé" une équipe de recherche qui comprenait des scientifiques étrangers et a utilisé "des technologies à la sécurité et à l'efficacité douteuses". Les enquêteurs ont affirmé à l'agence Chine nouvelle que le chercheur "recherchait la gloire" et avait utilisé ses "propres fonds" afin de mener à bien son projet. Au total, huit couples s'étaient portés volontaires pour l'expérimentation, dont un qui a abandonné durant le processus.