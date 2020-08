Bambou : le trésor vert d'Asie

Entre ciel et terre, il ressemble à un arbre mais n'en est pas un, car le bambou est une plante. La Chine possède un tiers des forêts de bambou de la planète. Il existe plus d'un millier de bambous sur la planète avec la même particularité : ils poussent plus vite que leur ombre, pouvant atteindre 15 mètres de haut en à peine 50 jours.

Les touristes viennent nombreux se ressourcer au coeur des bambouseraies du pays. "Je me sens à l'aise ici, j'ai l'impression de me trouver dans un lieu hors du temps", confie une touriste.

Le bambou, un sport national

Le bambou inspire peintres, poètes et sportifs. Flotter sur l'eau, sur un bambou en équilibre, une pratique ancestrale du Sud-Ouest de la Chine. Autrefois c'est ainsi que l'on transportait les marchandises, désormais une vingtaine d'amateurs s'en servent pour réaliser des prouesses sur l'eau. "Avant les gens utilisaient des bambous pour traverser les rivière, aujourd'hui c'est différent, on s'en sert pour s'amuser", témoigne un sportif amateur.

