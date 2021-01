Chine : des milliers de préfabriqués construits pour l’isolement des cas de Covid-19

Dans les environs de Shijiazhuang, dans la province du Hebei, en Chine, une ville entière est sortie de terre en moins d’une semaine, sur 48 hectares. Des milliers de préfabriqués sont construits pour placer à l’isolement les cas positifs au Covid-19 ou les cas contacts. Ces appartements de 18 m² comprennent un lit, des toilettes, une bouilloire, le chauffage et le wifi. Un millier de chambres ont déjà été construites à Xingtai, une autre ville du Hebei, et il y en aura 6 500 d’ici la fin de la semaine.

Recrudescence des cas positifs

Cette région voisine de la capitale Pékin observe une recrudescence des cas positifs depuis le 2 janvier dernier, avec 800 contaminations. Les hôpitaux sont sur le pied de guerre : de plus en plus de malades sont gravement atteints. Plusieurs villes doivent respecter un confinement strict, et leur population est régulièrement testée.

