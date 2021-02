Chine : dans le restaurant du futur, des robots cuisinent et servent les clients

À Canton, dans le sud de la Chine, il existe un restaurant bien particulier : ce sont des robots qui accueillent et servent les clients. Ils sont capables de préparer des hamburgers en huit secondes, à peine. Avec ses 600 couverts et 2 000 mètres carrés, c’est le premier restaurant au monde sans cuisinier, caissier ni serveur. "Ce plat de légumes verts sautés, c’est le plus difficile à réaliser pour nos robots, explique le chef du restaurant, Ma Huiliang, qui a programmé les machines. On va le commander. La cuisson va prendre sept minutes."

Avec les robots, "pas de saute d’humeur"

Pour un restaurant de cette ampleur, il faut, d’ordinaire, compter six chefs en cuisine. Ici, une vingtaine de machines les remplacent. Elles sont capables de préparer plus de 200 plats différents, proposés avec toujours le même dosage et la même cuisson. "Nous avons réalisé des milliers de tests avant d’arriver à ce résultat, détaille le chef. Cela nous a pris trois mois." Ma Huiliang voit également d’autres vertus dans les robots : "Pas de sautes d’humeur", et "une qualité des plats stable". Les clients, qui se pressent dans les files d’attente, semblent conquis par ce nouveau concept.

