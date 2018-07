Catastrophe évitée après la dispute en plein ciel de deux pilotes irakiens

Le co-pilote s'est expliqué dans une lettre à sa hiérarchie : "Le ton est monté avec le pilote parce qu'il refusait qu'une hôtesse m'amène un plateau-repas sous prétexte que je ne lui en avais pas demandé l'autorisation."

La compagnie indique avoir suspendu les deux hommes et promet qu'ils "ne pourront échapper aux sanctions les plus dures (...) comme l'interdiction de voler à vie". Un avion d'Iraqi Airways a décollé sans encombre de Machhad en Iran. Mais ses 157 passagers ont bien failli ne jamais arriver à Bagdad, la capitale irakienne, à cause d'une dispute entre pilote et co-pilote. La raison de cet accrochage ? Un plateau-repas.

"Le ministère des Transports a ouvert une enquête avec les deux pilotes qui se sont disputés en vol", a indiqué Iraqi Airways, mercredi 26 juillet, dans un communiqué, sans préciser la date de l'incident. De son coté, à l'origine, la compagnie n'avait pas donné la raison de la discorde entre les deux hommes.

"Insultes" et "coups"

Mais dans une lettre adressée à sa hiérarchie consultée par l'AFP, le co-pilote affirme que, alors que l'avion était en vol, "le ton est monté avec le pilote parce qu'il refusait qu'une hôtesse m'amène un plateau-repas sous prétexte que je ne lui en avais pas demandé l'autorisation".

Après avoir pris son propre repas, poursuit-il, le pilote "a utilisé un vocabulaire inapproprié" puis l'a "frappé et insulté, ce qui a provoqué la venue d'un membre de la sécurité". Les deux hommes ont cependant réussi à faire atterrir l'avion mais une fois l'appareil posé à Bagdad, "le pilote a de nouveau porté coups et insultes". Face à cela, "j'ai dû me défendre", plaide-t-il.