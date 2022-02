BRUT

Le discours fort du député canadien Greg Fergus face aux croix gammées et drapeaux confédérés brandis devant le Parlement à Ottawa.

Ce 2 février 2022, le député canadien Greg Fergus a réagi aux croix gammées et drapeaux confédérés brandis devant le Parlement à Ottawa. En effet, depuis le 29 janvier 2022, des milliers de camionneurs et manifestants canadiens défilent dans les rues de la ville pour protester contre l'obligation vaccinale imposée aux camionneurs qui franchissent la frontière avec les États-Unis.

Ce mouvement s'appelle le "Convoi de la Liberté" et est accusé d'accueillir des suprémacistes blancs et d'autres extrémistes. Face à cela, le député Greg Fergus s'est alors indigné de voir qu'une "petite minorité de personnes a cru qu'il était tolérable d'apporter des croix gammées et des drapeaux confédérés sur la colline du Parlement." Il a ainsi rappelé que le drapeau confédéré est un symbole de l'esclavage. "188 ans après l'abolition de l'esclavage au Canada, certaines personnes pensent que je ne suis pas leur égal, que je ne devrais pas être libre", a-t-il fustigé.