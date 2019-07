VIDEO. Au Canada, les icebergs deviennent une attraction touristique

Admirer des géants des mers âgés de plusieurs milliers d'années et mesurant des dizaines de mètres, c'est possible. L'Iceberg Alley appelé aussi le "chemin des icebergs" se trouve le long des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada et attire de plus en plus de touristes. L'endroit est en effet idéal grâce à sa position géographique. Chaque année des icebergs se détachent des glaciers de l'île de Baffin et du Groenland avant de descendre le long des côtes de la région.

Un lieu plein de surprises

Les petits villages de pêcheurs sont ainsi devenus des lieux privilégiés pour les chasseurs d'iceberg. Locations de kayaks et trajets en bateau y sont proposés pour pouvoir admirer les icebergs de plus près, tout en respectant les distances de sécurité.

Dans la province, l'eau des glaciers est également utilisée pour fabriquer de la bière, de la vodka ou encore du vin. Plus surprenant encore : il est possible de boire une eau plate de 12 000 ans d'âge. Et comme au moment où les icebergs dérivent vers le sud, les baleines migrent vers le nord, cela permet d'admirer les deux en même temps.