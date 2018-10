Un avion atterrit d'urgence au Québec après la fissure d'un hublot du cockpit en plein vol

Gros coup de frayeur dans les airs. Vendredi 20 octobre, dans la soirée, un avion de la compagnie aérienne Icelandair a effectué un atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Bagotville au Québec. La raison ? Un hublot du cockpit s'est fissuré en plein vol, selon un passager. La compagnie Icelandair a indiqué sur son site que son vol 688 avait dû être détourné sur Bagotville, "à cause d'un problème technique".

An icelandair mechanic sitting in front of me says the shatter was “spectacular.” Prob meant significant? He was brought to cockpit and said the shattering was significant, main crack estimated at 20cm. pic.twitter.com/hsRMiKVZJh