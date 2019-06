Toronto : deux blessés après des tirs pendant la célébration du titre NBA des Raptors

Des tirs ont eu lieu lors de la célébration du titre NBA de l'équipe de basket, les Raptors, lundi 17 juin au Square Nathan Philip de Toronto au Canada, annonce la police locale sur Twitter. Deux personnes ont été blessées. Mais selon la police, leurs jours ne sont pas en danger. Deux armes ont été saisies et deux personnes ont été arrêtées.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Bay St and Albert St

-Police have located 2 victims

-Injuries serious but not life threatening

-2 people in custody

-2 firearms recovered

-Investigating

^dh