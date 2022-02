"Convoi de la liberté" : attention à ces intox sur le mouvement antivax qui secoue le Canada

Le 23 janvier 2022, un convoi de camions s’est élancé de Vancouver, au Canada. Objectif : rouler 4 400 kilomètres plein Est, jusqu’à la capitale fédérale Ottawa pour contester la vaccination obligatoire contre la Covid-19, nécessaire pour franchir la frontière avec les États-Unis. Baptisé le “Freedom Convoy”, ils sont arrivés dans la capitale fédérale samedi 29 janvier. Une mobilisation accompagnée d'images impressionnantes sur les réseaux sociaux... et de plusieurs intoxs.

50 000 camions ont défilé ces derniers jours ? Un chiffre difficile à croire

Le nombre de camions total composant le convoi canadien est compliqué à déterminer, certains véhicules n'ayant effectué qu'une partie du trajet. Sur Facebook et Twitter, les utilisateurs favorables aux camionneurs ont affirmé que plusieurs milliers de camions étaient présents dans le convoi, certains organisateurs allant jusqu'à revendiquer le chiffre à 50 000 camions dans un communiqué en ligne, parlant d’un record du monde homologué par le Guinness Book des records.

Concernant les 50 000 véhicules, le chiffre est contesté. Les autorités policières de la ville de Kingston (Ontario), par laquelle le convoi est passée, ont comptabilisé 104 semi-remorques, 17 camions, 430 voitures et 6 camping-cars. Sur place, et à l’appui de sources policières, le journaliste David Akin a refait un décompte en ajoutant les manifestants qui se sont joints aux camions lors de leur arrivée à Ottawa. Il a abouti à un total de 230 camions, 725 “véhicules personnels” ainsi que "2 000 piétons”.

Dans tous les cas ce n’est pas un record du Guinness Book, comme revendiqué sur les réseaux sociaux. D'après le site du livre des records, "le plus grand défilé de camions, composé de 480 véhicules, a été realisé par Thaya Misr Fund, en Egypte, le 20 novembre 2020". La longueur totale de ce convoi était de 7,5 kilomètres.

Une image montrant des centaines de milliers de personnes mobilisées au Canada ? Une photo prise à Moscou

Comme souvent lors de ce genre d’évènements, les images sont le nerf d’une guerre dans laquelle il faut gagner la bataille des apparences. Facebook, Twitter, TikTok ont été envahis de vidéos de files de camions de plusieurs kilomètres et de foules de grandes manifestations. C’est particulièrement le cas de cette photo d’une foule massive et compacte.

Une image détournée postée sur Facebook censée montrer la mobilisation au Canada. Elle a été prise à Moscou en 1991. (CAPTURE D'ECRAN)

Cette image n'a rien à voir avec le Canada ni la contestation des mesures sanitaires puisqu’elle a été prise à Moscou en mars 1991, quelques mois avant la chute de l’ex-Union soviétique, comme l'a également noté l'AFP Factuel. Il s'agissait d'une manifestation pour réclamer la démission de Mikhaïl Gorbatchev, alors à la tête de l’ex-URSS. Entre 300 000 et 500 000 personnes avaient manifesté ce jour-là.

Une photo prise en 2019 détournée pour illustrer le "Convoi de la Liberté" sur Facebook. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Une autre image partagée sur les réseaux avance que "100 00 camionneurs américains" se joignent aux "rangs de la liberté". L’agence Reuters a retrouvé l’origine de cette photo : un évènement organisé par un magazine spécialisé dans les poids lourds qui s’est a eu lieu à Nisku dans l’État de l’Alberta, en 2019.

Le Premier ministre Justin Trudeau obligé de fuir ? C'est plus compliqué

Selon des dizaines de messages sur Twitter, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, aurait été obligé de fuir face à l'ampleur de la mobilisation. Une thèse relayée notamment en France par Florian Philippot, chef de fil du parti Les Patriotes.

Le #Convoidelaliberte canadien est un bouleversement énorme ! Il a mis #Trudeau en fuite !

Les peuples qui se libèrent vont mettre en fuite tous les dirigeants qui ont trahi ! pic.twitter.com/Xy7xu1TyUT — Florian Philippot (@f_philippot) January 30, 2022

Le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille ont effectivement été escortés samedi hors de leur domicile vers un lieu tenu secret ce samedi, selon l’AFP relayant les informations de médias canadiens.

Le chef du gouvernement est réapparu aux alentours de midi – heure locale – au cours d’une conférence de presse donnée à distance depuis la résidence où il est isolé, après l'annonce de son infection au Covid-19.

Il a annoncé son retour au Parlement dans l’après-midi. “Plus tard aujourd’hui, je participerai à une séance de questions aux côtés des parlementaires. Cet après-midi, nous présenterons un projet de loi pour nous assurer que nous continuons à fournir le plus grand nombre de tests rapides aux communes et aux territoires”, a-t-il déclaré. “Je vais travailler de la maison cette semaine et continuer à respecter les lignes directrices de sécurité publique”, a conclu le Premier ministre.