Climat : le Canada est le plus mauvais élève des pays du G7, selon un rapport officiel

Le Canada accumule les "échecs" en matière de lutte contre le changement climatique. Selon une série de rapports publiés jeudi 25 novembre par le commissaire à l'environnement canadien, le pays enregistre la "pire performance" des membres du G7.

"Trente ans d'engagements pris par le gouvernement fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont abouti à une hausse des émissions de plus de 20% depuis 1990." Jerry De Marco, commissaire à l'environnement canadien en conférence de presse

Le Canada figurait déjà parmi les 10 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde, mais le pays "est désormais le pays avec la pire performance de toutes les nations du G7 depuis l'adoption de l'historique accord de Paris en 2015", selon Jerry DeMarco.

"Obtenir des résultats"

"Nous ne pouvons pas continuer d'aller d'échec en échec", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il "ne suffit pas d'établir d'autres cibles et d'autres plans", mais de prendre des mesures et "d'obtenir des résultats". Le commissaire a notamment cité le fonds gouvernemental, censé aider le secteur pétrolier et gazier à réduire ses émissions polluantes, mais qui permet d'accroître les niveaux de production.

Jeudi, le nouveau ministre de l'Environnement Steven Guilbeault, ancien militant écologiste, a dit accueillir "favorablement" les rapports de cet organisme indépendant de surveillance parlementaire. Selon lui, "l'analyse rétrospective" du commissaire de l'environnement ne tient pas compte de l'ajout de plus d'une "centaine de mesures" mises en place depuis 2016 en matière de lutte contre le changement climatique.