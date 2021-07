Canada : une centaine d'incendies font rage dans l'ouest du pays

"Les conditions sèches et la chaleur extrême en Colombie-Britannique sont sans précédent", a souligné le ministre de la Sécurité publique, anticipant un "été long et difficile".

(DARRYL DYCK / THE CANADIAN PRESS / AP)

Après la vague de chaleur inédite en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, quelque 152 incendies faisaient rage dans la nuit du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet. Ces incendies étaient notamment recensés au nord de la ville de Kamloops, située à 350 km au nord-est de Vancouver. Un millier de personnes ont été évacuées jeudi dans la province, où un incendie de forêt a brûlé près de 90% du village de Lytton.

"Je ne peux qu'insister sur le fait que le risque d'incendie est actuellement extrême dans presque toutes les régions de la Colombie-Britannique et j'exhorte les Britanno-Colombiens à écouter attentivement les autorités et à suivre les directives", a déclaré e Premier ministre de la province John Horgan.

"Nous serons là pour venir en aide à la Colombie-Britannique et à travers le pays", a promis le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Ottawa a annoncé vendredi soir la mise en place d'un centre d'opération dans la province voisine, l'Alberta, également frappée par la vague de chaleur, où des forces armées pourront apporter un soutien logistique. Des ressources aériennes seront aussi déployées. "Les conditions sèches et la chaleur extrême en Colombie-Britannique sont sans précédent", a souligné le ministre de la Sécurité publique Bill Blair, anticipant un "été long et difficile".

De l'autre côté de la frontière, les Etats américains de Washington et de l'Oregon ont également étouffé cette semaine sous des températures record. Des centaines de pompiers ont tenté d'endiguer, vendredi, trois feux de forêt qui ont dévoré plus de 15 000 hectares dans le nord de la Californie, y compris dans une zone touristique qui s'apprêtait à accueillir de nombreux visiteurs pour le long week-end de la fête nationale du 4 juillet. Plus de 500 éclairs ont été enregistrés en Californie au cours des dernières 24 heures, menaçant de causer davantage de départs de feu.