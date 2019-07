Canada : traque en pleine forêt pour retrouver deux jeunes hommes soupçonnés d'un triple homicide

Une chasse à l'homme dans un décor sauvage et dangereux. La région est peuplée d'ours, de loups et infestée de moustiques. L’étau de la police s'est resserré autour de la forêt de Gillam (Canada), une petite bourgade reculée en état de siège. "La zone est étendue, il y a beaucoup de végétations, de buissons, de forêts. C’est marécageux, le terrain est complexe", indique la porte-parole de la police Julie Courchaine.

Un couple et un sexagénaire tués

Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, sont suspectés d'avoir tué un couple de vacanciers, puis un professeur de 64 ans, sans aucun mobile connu. Leur périple sanglant a commencé il y a quinze jours en Colombie-Britannique. Ils ont brulé leur voiture puis ont changé de véhicule, une fuite de plus de 3 000 km à travers tout le Canada. Les fuyards ne peuvent plus reculer, car après Gillam, il n'y a plus rien à part les territoires du Grand Nord.

