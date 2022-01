Canada : les manifestations contre les restrictions sanitaires dues au Covid-19 se poursuivent dans la capitale

Des opposants aux mesures sanitaires contre le Covid-19 ont manifesté pour la seconde journée consécutive dans la capitale canadienne, Ottawa, dimanche 30 janvier, tandis que des camionneurs sympathisants du "Convoi de la liberté" ont bloqué une autoroute transfrontalière à l'autre bout du pays. "[Dimanche] après-midi, une importante cohorte policière demeure à l'œuvre à travers le centre-ville, poursuivant sa gestion des déplacements des manifestants et camions", a précisé la police d'Ottawa, ajoutant que ses ressources étaient "sous pression et pleinement occupées".

La capitale canadienne a été, durant le week-end, le théâtre d'un large mouvement de contestation, initié par des camionneurs s'opposant à l'obligation vaccinale pour traverser la frontière terrestre canado-américaine, la plus longue au monde. Le Premier ministre, Justin Trudeau, et sa famille ont été escortés samedi vers un lieu inconnu, selon les médias canadiens. La police d'Ottawa a par ailleurs ouvert "plusieurs enquêtes criminelles" en lien avec la profanation de monuments nationaux, des comportements "menaçants, illégaux et intimidants" envers notamment des policiers, ainsi que pour vandalisme sur un véhicule municipal.

La frontière bloquée dans le sud de l'Alberta

En guise de solidarité avec les manifestations dans la capitale, des camionneurs ont effectué dimanche un "blocage complet" de l'autoroute 4 dans le sud de l'Alberta, dans l'ouest du pays. Cette artère routière est essentielle pour le transport des biens entre le Canada et les Etats-Unis.

"Le [poste frontalier] est présentement ouvert mais, en réalité, personne ne peut le traverser à partir du côté nord à moins d'être à pied", a expliqué le porte-parole de la police fédérale en Alberta, qui a estimé qu'au moins une centaine de camions bloquaient l'autoroute.