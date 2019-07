Canada : la police quadrille une forêt pour retrouver deux fugitifs soupçonnés d'un triple homicide

Inspection des voitures, contrôle des trains... les habitants de Gillam (Canada) n'avaient jamais vu autant de policiers. Dans cette contrée reculée du nord du pays, les enquêteurs sont à la recherche de deux fugitifs suspectés d'un triple meurtre. Ils se cacheraient dans une forêt infestée d'ours, de loups et de moustiques. "La zone est étendue, il y a beaucoup de végétations, de buissons, de forêts... C'est marécageux, le terrain est complexe", indique l'agent de police Julie Courchaine.

Aucune trace des suspects

Des drones ont été déployés pour tenter de retrouver les suspects. Ces derniers ont été filmés dimanche 21 juillet par une caméra de vidéosurveillance dans un magasin. Considérés comme armés et dangereux, ils sont suspectés du meurtre d'un couple et d'un sexagénaire. Depuis le 15 juillet, ils ont traversé le pays d'ouest en est, soit plus de 3 000 km de cavale. Lundi 22 juillet, leur voiture a été retrouvée incendiée, mais toujours aucune trace des deux fugitifs.

