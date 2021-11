Canada : l'ouest du pays touché par des inondations

Des villes fantômes peuplent le paysage de l'Ouest canadien depuis quelques heures, en raison des pluies torrentielles qui ont touché la région. À Soumas (Canada), il n'y a pas un bruit dans les rues englouties par les eaux. Quelques véhicules et des kayaks circulent dans la ville. Près d'un mois de précipitations sont tombées en quelques heures, nécessitant des évacuations d'urgence et l'hélitreuillage de nombreux habitants de la région.

Des routes coupées

Dans l'Ouest canadien, de nombreuses routes ont été impactées par la puissance des courants sauvages : certaines ont été totalement détruites, empêchant toute jonction entre certaines villes, que ce soit en voiture ou en train. "Il n'est plus possible de se déplacer", explique Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique du Canada, alors que l'armée a été appelée en renfort et que l'état d'urgence a été décrété.