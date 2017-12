VIDEO. Un trafiquant brésilien arrêté au Paraguay au cours d'une opération musclée

"Marcelo Piloto" avait fui le Brésil pour se réfugier au Paraguay. C'est là que le trafiquant le plus recherché du Brésil, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, 42 ans, pourvoyeur des gangs de Rio de Janeiro en armes et en drogue, a été arrêté mercredi 13 décembre. L'opération visait son domicile, à Encarnación, à 350 km d'Asunción, la capitale du pays, non loin de la frontière brésilienne.

"Un grand coup porté au crime organisé à Rio"

Des dizaines d'agents de la police antidrogue du Paraguay, mais aussi des policiers brésiliens et des hommes de la DEA américaine (Drug Enforcement Administration) ont participé à cette opération, filmée par la police brésilienne. Il s'agit d'"un grand coup porté au crime organisé à Rio de Janeiro", a indiqué le Secrétariat à la sécurité de l'Etat de Rio.

Originaire de Rio, Pinheiro Veiga avait été arrêté en 1998 puis avait bénéficié, à partir de 2007, d'un régime de semi-liberté dont il avait profité pour s'échapper. "Marcelo Piloto" était en possession de faux papiers pour trois identités différentes. Aucune drogue n'a été trouvée dans la résidence où il se cachait depuis six mois.