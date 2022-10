Présidentielle au Brésil : "Petit dictateur", "Honte nationale"... Lula et Bolsonaro se rendent coup pour coup lors d'un débat

Les attaques ont fusé entre l'ancien président socialiste Lula et son rival, le président sortant, Jair Bolsonaro. Lors du premier débat télévisé mettant face à face les deux adversaires du second tour de la présidentielle brésilienne, dimanche 16 octobre, les deux hommes se sont invectivés, même si le ton était moins agressif que lors des précédents débats, en présence des autres candidats. "Lula, tu devrais rentrer chez toi, profiter de la vie, plutôt que de revenir sur la scène du crime. Tu es une honte nationale !", a lancé le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, fustigeant la "corruption en abondance au Brésil" durant les deux mandats de son adversaire.



Lula, pour sa part, n'a pas hésité à traiter le président sortant de "petit dictateur". Il l'accuse notamment de vouloir augmenter le nombre de magistrats de la Cour suprême pour affaiblir le pouvoir judiciaire.

Le second tour s'annonce très disputé dans cette élection polarisée. Dans un dernier sondage Datafolha publié vendredi, Lula arrive en tête des intentions de vote dans ce scrutin qui aura lieu le 30 octobre, avec 53% des votes exprimés contre 47% pour Jair Bolsonaro. Au premier tour, le socialiste a obtenu 48,3% des voix, contre 43,2% pour le président d'extrême droite.

Attaques sur la gestion de la pandémie de Covid-19

L'ex-président de gauche (2003-2010) s'est montré plus à son avantage au début du débat, fustigeant notamment la gestion de la pandémie de Covid-19 par son adversaire. "A cause de votre négligence, plus de 680 000 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil, tandis que plus de la moitié auraient pu être sauvées", a lancé Lula, évoquant notamment les retards dans l'achat de vaccins.

Mais le chef de l'Etat actuel s'est repris vers la fin, avec des piques sur le thème de la corruption, notamment le vaste scandale autour de la compagnie pétrolière publique Petrobras. "Lula, arrêtez de mentir, un homme de votre âge !", a par la suite lancé Jair Bolsonaro, 67 ans. "C'est vous le roi des fausses informations, le roi de la stupidité", a rétorqué Lula, 76 ans.

Jair Bolsonaro a par ailleurs accusé l'ancien ouvrier métallurgiste de "ne pas avoir la moindre préoccupation envers les plus pauvres". Il s'est félicité d'avoir fait approuver des dépenses exceptionnelles élevant à 600 réais (environ 97 euros) mensuels les allocations versées aux familles les plus modestes.