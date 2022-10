Brésil : Luiz Inacio Lula da Silva, l'icône inoxydable de la gauche

À 76 ans, Luiz Inacio Lula da Silva est l'icône inoxydable de la gauche au Brésil. Né dans la grande pauvreté, ce fils d'agriculteur a commencé un métier d'ouvrier métallurgiste dès l'âge de 14 ans, avant de grimper les échelons syndicaux et de forger son savoir-faire politique. En 1989, Lula s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle. Il a échoué de peu, tout comme aux deux campagnes suivantes. La quatrième tentative a finalement été la bonne. En 2002, il est devenu le premier chef d'État brésilien issu de la classe ouvrière.



Un gigantesque scandale de corruption

Lula a été réélu quatre ans plus tard. Sous ses deux mandats, il a mis en œuvre d'ambitieux programmes sociaux. Près de 30 millions de Brésiliens sont sortis de la misère. En 2011, quand il a cédé sa place à son héritière Dilma Rousseff, les Brésiliens l'adoraient : 90 % du pays lui était favorable. Mais Lula a été rattrapé par un gigantesque scandale de corruption. Près de 150 personnalités ont été condamnées, et l'ancien président a écopé de douze ans de prison. Il a passé un an et demi derrière les barreaux et a crié au complot politique. Dans un revirement de situation surprise, la Cour suprême l'a libéré. Son horizon dégagé, il a mis toute sa combativité dans la campagne présidentielle, dans laquelle il est opposé à Jair Bolsonaro.