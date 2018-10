Présidentielle au Brésil : l'extrême droite au seuil du pouvoir ?

Au Brésil, malgré l'avance de Bolsonaro, l'issue du second tour reste incertaine. "Jair Bolsonaro est loin en tête avec près de 20 points d'avance. Il a réussi à créer la surprise ce dimanche 7 octobre en ralliant à lui un très large spectre d'électeurs de la classe modeste, populaire, déçue par des années de gauche, jusqu'à l'élite et aux puissants lobbies de la religion, mais aussi de l'agriculture et du financier. La bourse a d'ailleurs salué son score", explique la journaliste Fanny Lothaire en direct de Rio (Brésil).

Haddad va tenter de créer une sorte de front républicain

Face à lui, une gauche choquée, sonnée."La seule carte à jouer pour Fernando Haddad, le candidat du parti des travailleurs, héritier de l'ancien président Lula, c'est d'essayer de créer une sorte de front républicain pour tenter de vaincre son adversaire d'extrême droite lors du second tour le 28 octobre prochain", conclut la journaliste.

