Brésil : tout juste investi, Lula signe des décrets sur les armes et sur la protection de l'Amazonie

Le nouveau président a notamment suspendu pour deux mois les nouveaux enregistrements d'armes et de munitions pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs.

Tout juste investi, le nouveau président de gauche du Brésil, Lula, a signé des décrets, lundi 2 janvier, pour limiter l'usage des armes et pour renforcer la protection de l'Amazonie. Avec ces premières décisions, il a ainsi pris le contrepied du gouvernement de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro. Dans les 24 heures qui ont suivi sa cérémonie d'investiture dans la capitale brésilienne, l'icône de la gauche de 77 ans a commencé à mettre en œuvre ses principales promesses de campagne.

Par le biais d'un décret publié lundi au journal officiel, Lula a suspendu pour deux mois les nouveaux enregistrements d'armes et de munitions pour les chasseurs, collectionneurs et tireurs sportifs (regroupés sous le sigle CAC). Cette catégorie a vu son arsenal tripler sous les quatre années de mandat de Bolsonaro, pour atteindre un million d'armes enregistrées. Il a également limité les possibilités d'achat d'armes et de munitions pour certains usages autorisés et suspendu l'octroi de nouvelles licences pour les CAC et de nouveaux enregistrements pour les clubs et écoles de tir.

Fin de l'exploitation minière dans certaines zones

Le nouveau chef d'Etat a également signé une série de décrets visant à renforcer la protection de l'Amazonie, dont la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Lula a notamment institué une "commission interministérielle permanente pour la prévention et le contrôle de la déforestation", tout en décidant de réactiver le Fonds pour l'Amazonie, créé en 2008 pour recueillir des dons destinés à des investissements dans la forêt en vue de sa préservation.

Le Fonds Amazonie était gelé depuis 2019 en raison de divergences sur la destination des fonds entre la Norvège et l'Allemagne, principaux donateurs, et le gouvernement Bolsonaro. Ces deux pays ont exprimé leur intention de l'abonder de nouveau. Lula a également révoqué un décret autorisant l'exploitation minière dans les zones indigènes et les zones protégées au niveau environnemental.

Après la signature de ces décrets, le président brésilien se rendra mardi matin dans la ville de Santos pour rendre un dernier hommage au footballeur de légende Pelé, mort jeudi à 82 ans, a annoncé la présidence. Une veillée funèbre a commencé lundi à 10h dans le club du Santos FC où Pelé a écrit une bonne partie de sa légende. Ouverte au public pendant 24 heures sans interruption, elle s'achèvera mardi peu après le passage de Lula.